Медведчук о выступлении Зеленского в Верховной Раде: Это начало нового сериала "Слуга народа". Но этот сериал будет провальным

РБК

В Украине начался новый сериал "Слуги народа" и это начало было продемонстрировано в Верховной Раде во время обращения президента Владимира Зеленского.

Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" выразил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Когда снимают кино, есть сценарии. Вы понимаете, в чем дело... Они написаны четко. Они предполагают то развитие сюжета, которое может привлечь людей. Ведь так же и было, когда снимался сериал "Слуга народа", когда люди голосовали не за господина Зеленского, а против Порошенко, когда люди голосовали за Голобородько, которого талантливо сыграл господин Зеленский. Талантливо это сделал, и они голосовали за него. А сейчас, я считаю, начался новый сериал "Слуги народа". И вот это начало было продемонстрировано в Верховной Раде, когда он выступал с обращением. Это действительно было начало нового сериала "Слуги народа", - заявил оппозиционный политик.

При этом Виктор Медведчук добавил, что "этот сериал будет провальным".

"Я в этом уверен, потому что рапортовать, играть роль президента, который действительно что-то сделал (а ведь от него требуется уже что-то сделать, так как прошло 2,5 года), у него не получается, даже несмотря на то, что эта речь была такой бравурной, такой красочной, была насыщена различными примерами, ссылками на первое место во многих вопросах. Но все это людьми сегодня воспринимается по-другому, потому что они ощущают на себе реалии. Реалии цен, реалии экономического и социального кризиса, реалии безвыходности, реалии того, что есть сегодня, - резюмировал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и действующая власть ведут страну по пути развала.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.