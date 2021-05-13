Медведчук о выдвинутых против него обвинениях: Это подозрения, не подтвержденные никакими доказательствами

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что подозрения, которые выдвинул ему Офис генерального прокурора, являются политически мотивированными и не подтвержденными никакими доказательствами. В частности, об этом он рассказал журналистам во время брифинга перед оглашением решения Печерского райсуда г. Киева, где сегодня рассматривалось его дело.

"Я суд оцениваю объективно. Суд выслушал все стороны, объективно исследовал, и сейчас мы будем слушать его решение. А вот то, что было предметом обсуждения, - я считаю, это политически мотивированные обвинения в виде подозрений, которые предъявлены. Я считаю, что это не подтверждено никакими доказательствами. Более того, все, о чем говорится в материалах подозрений это так называемые обстоятельства, так называемые доказательства, так называемые заключения, которые подтверждают, что логика тех, кто составляли подозрения, и тех, кто на сегодняшний день его выдвинули, - это политически мотивированные решения против оппозиции, против представителя самой крупной оппозиционной партии в нашей стране, для того, чтобы просто провести расправу. Иначе я оценки этому дать не могу", - отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что на самом заседании суда было несколько позиций.

"Есть позиция адвокатов, есть позиция прокуроров. Позиция прокуроров заключается в том, чтобы применить в виде санкций, в виде меры пресечения, арест и альтернативно залог. Позиция адвокатов в том, чтобы отказать в избрании меры пресечения по подозрению. Есть поручительство, заявленное ходатайство о поручительстве народных депутатов. А какое решение вынесет суд - мы вот дождемся и услышим", - резюмировал он.

Напомним, сегодня, 13 мая, в 13:00 началось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы - Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - подчеркнул оппозиционный политик.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 16 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.