Медведчук о возможном отъезде из Украины: Я такого удовольствия никому не доставлю

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук не собирается покидать Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала "Перший Незалежный".

"Нет, конечно. Не собирался раньше, не собираюсь сегодня и не собираюсь завтра. Я такого удовольствия никому не доставлю. В первую очередь тем, которые очень хотят, чтобы я это сделал", – сказал политик.

Он также рассказал, что на протяжении последних нескольких месяцев ему настоятельно предлагают покинуть Украину.

"Даже высокие должностные лица передают о том, что лучше всего, наверное, мне надо покинуть, где-то отдохнуть или что-то посетить. Я ответил им и отвечаю вам – никто этого не дождется. Я буду бороться за справедливость, я буду бороться с незаконными обвинениями, потому что они незаконны, немотивированные и бездоказательны", – подчеркнул Медведчук.

Напомним, Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора, чтобы получить подозрение, однако попасть к главе ОГП Ирине Венедиктовой он не может.

Ранее Медведчук заявил, что все, что сегодня происходит с ним, является политической расправой за принципиальную политическую позицию. При этом он отметил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия. Однако, по его мнению, истинной целью проведения у него противозаконных обысков было с нарушением установленной процедуры, чтобы вручить ему сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене.