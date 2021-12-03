Медведчук: О каких экономических инвестициях можно говорить, когда власть так себя ведет с инвесторами, в частности отбирая "Мотор Сич" и получая многомиллиардные иски

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В Украине сегодня нельзя говорить ни о каких экономических инвестициях. Такое мнение в интервью телеканалу UkrLive высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

По словам политика, власть делает все, для того, чтобы они ушли из страны, в частности отбирая "Мотор Сич" и получая многомиллиардные иски.

"Вспомним, допустим, "Мотор Сич" китайскую. Ведь китайские инвесторы, китайская экономика - это сегодня экономика, куда осуществляется самый большой экспорт и со стороны, которой осуществляется самый большой экспорт Украины. И что? Нагло, бесцеремонно, незаконно забрали, отменили приватизацию "Мотор Сич" китайскими инвесторам. И что? Получили сейчас иск на 4,5 миллиарда долларов. Будет он удовлетворен? К сожалению, да. Потому что ситуация просто автоматическая прямого, безобразного нарушения действующего законодательства. Так, о чем мы говорим, о какой экономике? О каких экономических прожектах? О каких паспортах экономических?", - отметил Медведчук.

При этом он добавил, что последнее хорошая идея.

"Идей есть много. Но для того, чтобы их реализовать надо начинать с азов. С восстановления экономики - конкурентно способной экономики, прагматической экономики. То, что предлагает наша партия", - подытожил он.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что для того, чтобы реализовать идею экономического паспорта украинца, необходимо сначала найти источник финансирования.

Как сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует до 10 декабря внести в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

Впоследствии в Раде уточнили, что, согласно этой инициативе, дети, которые будут иметь экономический паспорт, будут получать на спецсчета средства от рентных платежей. На момент достижения совершеннолетия они будут иметь по 10 тысяч долларов.