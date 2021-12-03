home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Медведчук: О каких экономических инвестициях можно говорить, когда власть так себя ведет с инвесторами, в частности отбирая "Мотор Сич" и получая многомиллиардные иски

медведчук с адвокатами
Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В Украине сегодня нельзя говорить ни о каких экономических инвестициях. Такое мнение в интервью телеканалу UkrLive высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

По словам политика, власть делает все, для того, чтобы они ушли из страны, в частности отбирая "Мотор Сич" и получая многомиллиардные иски.

спомним, допустим, "Мотор Сич" китайскую. Ведь китайские инвесторы, китайская экономика - это сегодня экономика, куда осуществляется самый большой экспорт и со стороны, которой осуществляется самый большой экспорт Украины. И что? Нагло, бесцеремонно, незаконно забрали, отменили приватизацию "Мотор Сич" китайскими инвесторам. И что? Получили сейчас иск на 4,5 миллиарда долларов. Будет он удовлетворен? К сожалению, да. Потому что ситуация просто автоматическая прямого, безобразного нарушения действующего законодательства. Так, о чем мы говорим, о какой экономике? О каких экономических прожектах? О каких паспортах экономических?", - отметил Медведчук.

При этом он добавил, что последнее хорошая идея.

"Идей есть много. Но для того, чтобы их реализовать надо начинать с азов. С восстановления экономики - конкурентно способной экономики, прагматической экономики. То, что предлагает наша партия", - подытожил он.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что для того, чтобы реализовать идею экономического паспорта украинца, необходимо сначала найти источник финансирования.

Как сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует до 10 декабря внести в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца. 

Впоследствии в Раде уточнили, что, согласно этой инициативе, дети, которые будут иметь экономический паспорт, будут получать на спецсчета средства от рентных платежей. На момент достижения совершеннолетия они будут иметь по 10 тысяч долларов. 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Зеленский настаивает на встрече с Путиным, но выводит его из себя, преследуя кума российского президента Виктора Медведчука, - известный российский журналист Пока Зеленский мечтает о переговорах с РФ, но при этом судит Медведчука, Россия занимает жесткую позицию в отношении Украины "Фонтан популизма" забрызгал глаза "слугам" Зеленского: Про обращение президента к Раде Президент Зеленский анонсировал подачу закона в Раду об экономическом паспорте украинца

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект