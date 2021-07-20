Медведчук: Нынешняя власть не способна на профессионализм и эффективность государственного управления

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Надо строить правовое государство, надо идти по пути удовлетворения интересов всех слоев населения, всех групп, независимо от того, живут они на западе, на востоке, на севере или на юге. И если власть этого не понимает, это означает только одно: она не может эффективно управлять страной, а значит построение успешной страны откладывается до тех пор, пока к власти не придут другие политические силы. Такое мнение выразил народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук после заседания Киевского апелляционного суда, который должен был сегодня рассмотреть апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения нардепу до 7 сентября. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Надо строить правовое государство, надо идти по пути удовлетворения интересов всех слоев населения, всех групп, независимо от того, живут они на западе, на востоке, на севере или на юге. И если власть этого не понимает, это означает только одно: она не может эффективно управлять страной, а значит построение успешной страны откладывается до тех пор, пока к власти придут другие политические силы", – заявил Виктор Медведчук.

Политик также уточнил, что в программе "Оппозиционной платформы – За жизнь" прямо, черным по белому написано: "Мы строим успешную страну, мы знаем, как преобразовать экономику, мы знаем, какие реформы надо провести, как сделать страну демократической и правовой, мы знаем, как установить мир, мы знаем, как сделать то, что будет удовлетворять интересы всех слоев населения, независимо от того, где они проживают".

"Поэтому я акцентирую на этом внимание в своей статье и говорю, что есть другой путь, другой путь развития страны, и говорю об этом пути", – резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что только "Оппозиционная платформа – За жизнь" знает, как построить успешную страну, как превратить экономику, которые провести реформы.

Кроме єтого, в своей статье "О будущем украинского и русского народов" политик выразил мнение, что власть Украины выбрала путь национальной резервации, поскольку этот путь просто легче, хотя он и губителен.