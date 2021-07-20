Медведчук: Нынешняя власть не может построить успешную страну

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нынешняя власть не сможет построить успешную страну, поскольку продолжает нагнетать те ситуации, которые в будущем негативно отразятся, как на Украине, так и на украинцах в целом. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что сегодняшний день необходимо строить Украину как правовое государство.

"Надо исходить из этого принципа, надо строить правовое государство, надо идти по пути удовлетворения интересов всех слоев населения, всех групп, независимо от того, живут они на западе, на востоке, на севере или на юге, И если власть этого не понимает, это означает только одно: она не может эффективно управлять страной, а значит построение успешной страны откладывается до тех пор, пока к власти придут другие политические силы. В программе нашей политической силы "Оппозиционной платформы – За жизнь" прямо, черным по белому написано: мы строим успешную страну, мы знаем, как преобразовать экономику, мы знаем, какие реформы надо провести, как сделать страну демократической и правовой, мы знаем, как установить мир, мы знаем, как сделать то, что будет удовлетворять интересы всех слоев населения, независимо от того, где они проживают. Поэтому я акцентирую на этом внимание в своей статье и говорю, что есть другой путь, другой путь развития страны, и говорю об этом пути. И мне кажется, это очень важно, потому что тот путь, который изложен в этой статье, – это путь, который взяла на вооружение наша партия в своей программе. Мы с этим шли на парламентские выборы, мы с этим и с этой программой пойдем на все следующие выборы – местные, президентские, парламентские", – добавил Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.