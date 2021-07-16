Медведчук: Нынешние власти ставят перед миллионами русскоязычного населения дилемму: либо сохранить свой язык, либо стать гражданами другой страны

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Современная политическая ситуация в Украине ставит перед миллионами русскоязычного населения непростую дилемму: либо сохранить свой язык и культуру, но предать украинское государство, либо, если они не хотят предавать Украину, то должны забыть свой язык, свою историю, свою культуру и быть до конца покорными украинской власти. Такое мнение выразил народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в статье "О будущем украинского и русского народов".

"Современная политическая ситуация в Украине ставит перед миллионами русскоязычного населения непростую дилемму: либо сохранить свой язык и культуру, но предать украинское государство, стать гражданами другой страны, в данном случае России, тем более что из Украины их выталкивают, а в Россию приглашают, либо, если они не хотят предавать Украину, то должны забыть свой язык, свою историю, свою культуру и быть до конца покорными украинской власти и, что самое страшное, - быть вместе с радикалами и националистами, с их красно-черными знаменами, атаками на русский язык, нетерпимостью к "неправильному православию", оправданием нацизма и презрением ко всему советскому без разбора, будь то признание подвига советского народа в победе в Великой Отечественной войне или понимание, что весь нынешний промышленный потенциал Украины был построен советскими людьми в советское время по приказу советской власти. Радикалы и власть имущие провели четкую границу: все хорошее - например, успехи "Динамо" (Киев), полет в космос Поповича, творчество композитора Ивасюка, самолет "Мрия" - украинское, а все плохое - Чернобыльская трагедия или Голодомор - наследие советской эпохи. Дошло до того, что украинские власти заявили, что Освенцим освободили войска Первого Украинского фронта, не упомянув, что это был один из фронтов Красной армии, - высказался Медведчук.

При этом он подчеркнул: "И в такой парадигме оруэлловского двоемыслия они предлагают жить миллионам украинцев!".