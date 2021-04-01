Медведчук: "Нормандские переговоры" с участием Украины возможны после выполнения Киевом парижского коммюнике

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Недавние переговоры лидеров России, Германии и Франции не предполагали участия в них украинского президента, потому что, с одной стороны, Киев так и не выполнил условия для следующей встречи в "нормандском формате", а с другой – Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон имеют достаточное количество важных для личного обсуждения тем, касающихся актуальных событий в мире.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в ходе интервью в программе "60 минут по горячим следам" на канале "Россия-1".

"Думаю, что разговор, который состоялся между Путиным, Меркель и Макроном, – это естественный разговор по наболевшим проблемам и которые актуальны сегодня в мире. То, что там обсуждали Украину, это тоже – объективный фактор. И, самое главное, объективный фактор – что ее обсуждали без Зеленского, ‒ сказал Медведчук. ‒ Были и другие вопросы актуальные, которые обсуждали три лидера".

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По мнению Медведчука, приглашение на эти переговоры Владимира Зеленского перевело бы данную встречу в "нормандский формат". Но пока это невозможно, поскольку официальный Киев до сих пор не выполнил ряд взятых на себя обязательств.

"Ведь стороны, и в первую очередь Российской Федерация неоднократно заявляла о том, что "‎нормандский формат"‎, встречи и переговоры могут иметь место только после того, как будет выполнено то, что было решено 9 декабря 2019 года в Париже и изложено в парижском коммюнике, ‒ напомнил политик. ‒ Поэтому, естественно, участие Зеленского не могло иметь место в первую очередь потому, что Украина, не имея на то политической воли, не выполнила парижское коммюнике".