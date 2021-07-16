Медведчук: Необходимо сделать так, чтобы людям не пришлось выбирать между страной и языком, религией и культурой

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина должна сделать так, чтобы людям не пришлось выбирать между своей страной и языком, религией и культурой. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в своей статье "О будущем украинского и русского народов".

"Вот мой рецепт ответа на вызовы, о которых говорит Владимир Путин. Мы должны делом доказать состоятельность своей страны. Состоятельность экономическую, правовую, политическую. И тут нет ничего нового. Каждое независимое государство должно каждый день доказывать свою состоятельность, и доказывать веско, а не популистскими заявлениями и демаршами.

Мы должны предложить такую картину будущего нашей страны, при которой оно будет привлекательным для представителей всех наций, всех этнических групп, проживающих на территории Украины. Сделать так, чтобы людям не пришлось выбирать между страной и своими неотъемлемыми ценностями: языком, религией, культурой; сделать страну успешной. И я уверен, что именно этот рецепт выведет Украину из тупика, в который завела нашу страну непрофессиональная власть последних лет, действующая под очевидным внешним, западным управлением и контролем", - отметил политик.

Для этого, по его мнению, необходимо запустить политический процесс эффективного управления экономикой, социальной сферой, государством.

"Это вопрос украинской независимости и государственного суверенитета. Нынешняя власть оказалась беспомощной в тарифной и социальной политике, вакцинации населения и оборонной стратегии. А основа фиаско ‒ в полном непонимании экономических и социальных процессов в стране. Реальный анализ подменяется политическими штампами и охотой на ведьм.

СМИ, которые честно анализируют ситуацию, закрываются, а политики, журналисты и эксперты, которые говорят правду о реальном положении дел, преследуются. А ведь о чем говорят те, кого репрессируют? Власть управляет неэффективно, стране, народу, государству эта власть приносит одни убытки. Вот мы и должны научиться хозяйствовать у себя в стране, а не запускать в наше хозяйство жуликов и проходимцев", - добавил он.

Отметим, статья председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука "О будущем украинского и русского народов" является ответом на недавнюю публикацию президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский президент размышляет над рядом вопросов, в частности, отношений с Украиной, ее экономического состояния, урегулирования конфликта на Донбассе и тому подобное.