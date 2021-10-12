Медведчук: Налоги с предприятий на оккупированных территориях платились не до 2015, а до 2017 года - до введения блокады ОРДЛО

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Находящиеся на оккупированных территориях предприятия платили налоги в государственный бюджет Украины не до 2015, а до 2017 года. Об этом в ходе заседания Печерского районного суда заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Есть, на мой взгляд, четыре обстоятельства, которые утверждают позицию, которую я сейчас высказываю (в суде, - ред.). Первое - это действие этого закона ("Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - ред.), второе - "ДНР" и "ЛНР" не были признаны, я это утверждаю, в этот период террористическими организациями и не могли быть признаны террористическими организациями. Третье - предприятия, которые работали, которым оказывалась социально-экономическая помощь, и которые находились в хозяйственных, предпринимательских и иных связях с центральными органами исполнительной власти Украины, платили налоги в государственный бюджет Украины. Подтверждением этого являются данные фискальных служб. Более того, я открою большую тайну, особенно для прокуроров, уплата налогов происходила до марта не 2015 года, а 2017, поэтому в 2017 году указом президента была введена так называемая экономическая блокада, которая запретила перевозку грузов, грузов и услуг. И четвертый пункт, аргументируя потому, что никакие действия не могли быть квалифицированы как преступные. Это отсутствие запрета на законодательном, и подчеркиваю, нормативном уровне, имеется в виду не только законами, но и подзаконными актами о перемещении грузов, грузов и услуг в настоящее время между линией столкновения, то есть неконтролируемыми и контролируемыми территориями", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.