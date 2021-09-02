Медведчук: На программу развития Украины, которую Зеленский почему-то представил в США, требуется 7 госбюджетов Украины. Это пыль в глаза Байдену

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук 112ua.tv

На программу развития Украины, которую президент Владимир Зеленский представил в США, требуется 277 млрд долларов, – то есть около семи государственных бюджетов Украины. Это пыль в глаза президенту США Джо Байдену

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук после заседания Печерского райсуда Киева в среду, 2 сентября. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Если бы были дебаты, я бы обязательно нашел, что ему (президенту Владимиру Зеленскому. – Прим.) сказать. У меня есть много что сказать, и, я думаю, вы догадываетесь, что бы я ему сказал. И по вопросам реформирования страны, и по вопросам развития страны, не та теория реформирования Украины, которая почему-то была представлена в США, а не в Украине, и теория реформирования Украины, на которой надо вложить 277 млрд долларов, подчеркиваю, бюджетных средств. Но для понимания, насколько реальный этот проект, я вам могу сказать о том, что если сегодня доходная часть бюджета в 2021 году составляет 38 млрд долларов, то надо семь бюджетов, семь бюджетов, для того, чтобы реализовать эту программу. Как вы думаете, она реальна? Она для кого? Это пиар-ход, это пиар-акция, это бросить пыль в глаза кому, США? Но надо не пыль, а реальные дела, и не бросать, а делать у себя в стране. Вот, что я считаю, является самым главным", – подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, в среду, 2 сентября, Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.