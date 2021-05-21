Медведчук: Мы все будем делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались сегодня на судебном заседании

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что он и его адвокаты будут продолжать делать все для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались сегодня на судебном заседании по рассмотрению апелляции политика на домашний арест. Об этом он заявил на брифинге после завершения судебного процесса.

"Наша позиция была принципиальной и последовательной. С учетом тех процессуальных нарушений, которые были допущены стороной обвинения, на наш взгляд, необходимо было принять решение об отмене избрания в отношении меня меры пресечения. Эта позиция есть, она будет продолжать существовать в наших жалобах, в наших обжалованиях. Но борьба по поводу необоснованного обвинения, которое выдвигается мне в материалах подозрения, в ходатайстве о применении ко мне меры пресечения - эта борьба будет продолжаться, и мы нацелены на такую борьбу - и я, и адвокаты. Мы все будем делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались, и о которых шла речь со стороны обвинения в сегодняшнем судебном заседании", - отметил Медведчук.

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Напомним, сегодня, 21 мая, в Апелляционном суде Киева проходило рассмотрение апелляции на домашний арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. По его итогам суд отказался изменить меру пресечения политику.