Медведчук: Мы продолжим критиковать Зеленского и его действия, поскольку при нем страна из бедной превратилась в нищую

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Оппозиция будет продолжать критиковать президента Владимира Зеленского и его действия, поскольку за время его каденции Украина из бедной страны превратилась в нищую. Об этом заявил председатель политсовета ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук после судебного заседания о продлении ему меры пресечения 8 июля, которое транслировал телеканал "Перший Незалежний".

Он подчеркнул, что не знает причин такого отношения Зеленского к нему. При этом Медведчук напомнил, что он принципиально отстаивал позицию, при которой ОПЗЖ была в оппозиции к нему после победы в первом туре и продолжала не поддерживать его во втором туре, как и, собственно, второго кандидата.

"Вся деятельность "Оппозиционной платформы - За жизнь" была направлена на оппозицию к президенту и его команде. Мы это демонстрировали принципиально, мы это демонстрировали последовательно, мы не скрывали свою позицию, мы не заигрывали ни с кем. Мы давали объективную оценку власти в вопросах социальной, экономической, гуманитарной политики. И по прошествии двух лет, когда представители нашей партии заявляют о том, что страна из бедной превратилась в нищую - это результат той деятельности, до которой страну довела команда, возглавляемая господином Зеленским. Поэтому наша критика являлась правильной, объективной. Она будет таковой и в будущем, если подобная линия поведения Зеленского и его команды будет продолжаться", - сказал Виктор Медведчук.

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Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин написал в своем телеграмм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, в связи с изменениями в УПК Украины, принятыми в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 года № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей направляется не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущей постановления о содержании под стражей". То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.