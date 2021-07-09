Медведчук: Мы будем делать все, чтобы опровергнуть незаконные обвинения, которые пытается навязать и инкриминировать мне власть
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что посредством всех юридических мер будет опровергать незаконные обвинения, которые ему пытается навязать и инкриминировать власть. Соответствующее заявление оппозиционный политик сделал во время судебного заседания.
"Фактически все доводы, которые были в материалах подозрения, доводы, которые были перечислены в материалах о продлении меры пресечения, поданные прокуратурой, были полностью опровергнуты. И с учетом тех норм уголовного процесса, которые регулируют вопросы и продления меры пресечения, и законности предоставления в суд для рассмотрения этого вопроса, я считаю, что защита сделала все для того, чтобы сегодня решение было справедливым. Каким оно будет – посмотрим вместе", - заявил Медведчук.
По его словам, он готов к любому решению суда, так как понимает, что оно станет лишь "очередным этапом борьбы с незаконными головными преследованиями и политическими репрессиями".
"Не напрасно следствие и прокуратура сделали все для того, чтоб продлить сроки расследования, досудебного расследования, до 11 ноября текущего года. Поэтому борьба продолжается, и мы будем делать все для того, чтобы опровергнуть незаконные уголовные обвинения, которые сегодня пытается навязать и инкриминировать мне власть", - подытожил оппозиционный лидер.
Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.
Защита Виктора Медведчука подавала ходатайства об отводе прокурора и судьи, однако им было отказано. В "Оппозиционной платформе – За жизнь" действия судьи назвали политически мотивированными и отметили, что он действует по указке Банковой.
Условия в зале суда были "близки к пыткам" – температура +31 и высокое содержание углекислого газа.
Сам Виктор Медведчук сказал, что нет никаких оснований для продолжения его дела и продления меры пресечения.
Также он заявил, что власть с 2019 года целенаправленно дискредитирует партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ситуация обострилась в начале 2021 года, когда ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических рейтингах. Медведчук также отметил, что власть привлекла националистические группировки к запугиванию партии. Так зафиксировано более 80 нападений на активистов ОПЗЖ.
Также власти закрыли три телеканала – "112 Украина", Newsone и ZIK. Такое решение президента Украины Владимира Зеленского в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека.