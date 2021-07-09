Медведчук: Мы будем делать все, чтобы опровергнуть незаконные обвинения, которые пытается навязать и инкриминировать мне власть

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что посредством всех юридических мер будет опровергать незаконные обвинения, которые ему пытается навязать и инкриминировать власть. Соответствующее заявление оппозиционный политик сделал во время судебного заседания.

"Фактически все доводы, которые были в материалах подозрения, доводы, которые были перечислены в материалах о продлении меры пресечения, поданные прокуратурой, были полностью опровергнуты. И с учетом тех норм уголовного процесса, которые регулируют вопросы и продления меры пресечения, и законности предоставления в суд для рассмотрения этого вопроса, я считаю, что защита сделала все для того, чтобы сегодня решение было справедливым. Каким оно будет – посмотрим вместе", - заявил Медведчук.

По его словам, он готов к любому решению суда, так как понимает, что оно станет лишь "очередным этапом борьбы с незаконными головными преследованиями и политическими репрессиями".

"Не напрасно следствие и прокуратура сделали все для того, чтоб продлить сроки расследования, досудебного расследования, до 11 ноября текущего года. Поэтому борьба продолжается, и мы будем делать все для того, чтобы опровергнуть незаконные уголовные обвинения, которые сегодня пытается навязать и инкриминировать мне власть", - подытожил оппозиционный лидер.