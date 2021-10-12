Медведчук: Меркель просила, чтобы я стал представителем Украины в переговорах с Донецком и Луганском. Это тоже подрывная деятельность против Украины?

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

Канцлер Германии Ангела Меркель лично просила, чтобы председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук стал представителем Украины в переговорах с Донецком и Луганском. Это тоже подрывная деятельность против Украины? Такой риторический вопрос задал в ходе заседания Печерского районного суда Киева сам лидер оппозиции.

"События развивались очень бурно. К власти пришел президент Порошенко, который в начале июня поднял вопрос, потому что это был самый актуальный вопрос. Я это рассказываю, потому что это указано в материалах подозрения как "подрывная деятельность Медведчука". Так вот, тогда президент Порошенко обратился с просьбой продолжить переговоры (с представителями ОРДЛО, - ред.), потому что 8 июня он подписал указ о создании Трехсторонней контактной группы, куда были включены представитель ОБСЕ, представитель от Украины Кучма и представитель от России, но надо было договориться, чтобы с этими людьми встретились представители Донецка и Луганска. И мы снова путешествуем в Донецк и Луганск с Нестором Шуфричем, договариваемся, встречаемся. Я же сейчас не говорю о том, насколько это было комфортно для нас и была ли угроза жизни и все остальное. Я об этом не говорю и никогда не говорил в своих публичных выступлениях. Но это было так. И это увенчалось успехом, когда 23 июня мы приехали в Донецк и проводили заседание Трехсторонней контактной группы первое в Донецке с участием представителей Донецка и Луганска. Именно в это время в ходе "нормандского формата" переговоров между главами четырех государств - Меркель, Олландом, Путином и Порошенко - было принято решение по предложению Меркель, канцлера Германии, чтобы Медведчук, по ее просьбе, стал официальным представителем организации встреч и работы Трехсторонней контактной группы. Это был конец июня 2014 года. Это тоже подрывная деятельность против Украины?", - отметил Медведчук.

При этом лидер оппозиции вспомнил и другие дела, которые поручало ему тогдашнее руководство государства.

"Потом началась вторая, другая стадия. Это стадия, которая непосредственно касалась того, что надо было проводить обмены, освобождать удерживаемых лиц. И снова было обращение, здесь есть такой термин, "высшего политического руководства Украины" для того, чтобы этим заниматься. И я вам хочу сказать, я этим занимался и до 2018 года освободил 495 человек, которые вернулись в дома, в свои семьи. Но ведь, ваша честь, это в качестве подсказки господам прокурорам, так с той же стороны тоже были освобождены сотни людей в результате моих договоренностей. Пожалуй, это можно в следующий раз квалифицировать как помощь террористам? Ну, почему нет? Или взять электроэнергию, без которой Украина не могла жить, а были подписаны соглашения между государственными структурами России и Украины в конце 2014, и это соглашение действовало весь 2015 год. Электроэнергия поставлялась в Донецк и Луганск, между прочим, не только в 2015-м, она поставлялась потом еще, опять же, до марта 2017-го. Это же тоже помощь террористическим организациям ДНР и ЛНР, как считает обвинение?", - отметил Медведчук, добавляя, что в материалах подозрения об этом не говорится, а сказано, что в конце декабря он посетил Донецк и договаривался о поставках угля.

"Медведчук не договаривался о поставках угля. Медведчук решал политическое решение относительно возможности поставок угля в Украину. Политическое решение. Никто из руководителей предприятий, никто из тех, кто был задействован в этих вопросах, не может сказать о том, что Медведчук имел какое-то к этому отношение. А вот в конце декабря Медведчук действительно был в Донецке. И не только в Донецке, недоработали представители обвинения, он был и в Луганске, и это дата общеизвестна, 26 декабря 2014 года. Это первый полномасштабный форматный обмен, в результате которого были освобождены более 150 граждан Украины, которые вернулись домой и в семьи", - подытожил политик.

Напомним, ранее адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко заявила, что новым подозрением власть делает все, чтобы председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук был лишен возможности исполнять обязанности народного депутата Украины. При этом Чередниченко подчеркнула, что фактически Виктора Медведчука обвиняют в том, что он не согласен с европейско-атлантическим направлением политики Украины, и это чисто политические мотивы для преследования.

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, нарушая закон. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.