Медведчук лично пришёл в ОГП, чтобы получить подозрение, но Венедиктова занята "важным звонком" и не принимает его

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора, чтобы получить подозрение, однако попасть к главе ОГП Ирине Венедиктовой он не может. Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин и обнародовал соответствующее видео.

Кроме Кузьмина вместе с Медведчуком в ОГП пришли народные депутаты Вадим Рабинович, Илья Кива, Анатолий Бурмич.

Секретарь Венедиктовой заявила, что пустить к ней никого не может, так как у генпрокурора "важный звонок", при этом сколько он продолжаться будет она не знает и уточнить не может. Девушка предложила Медведчуку пройти к первому заместителю Венедиктовой и там получить уведомление о подозрении, но народный депутат вместе с сопровождавшими принял решение ждать именно генерального прокурора.

Напомним, ранее председатель Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что все, что сегодня происходит с ним, является политической расправой за принципиальную политическую позицию. При этом он отметил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия. Однако, по его мнению, истинной целью проведения у него противозаконных обысков было с нарушением установленной процедуры, чтобы вручить ему сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене.