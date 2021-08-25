Медведчук: Курс Украины в НАТО никогда бы не получил поддержку на всеукраинском референдуме

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Большинство украинцев против вступления страны в НАТО, и поэтому курс Украины в Северо-Атлантический Альянс никогда бы не получил поддержку на всеукраинском референдуме. Об этом заявил председатель Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью "Першому Незалежному".

Оппозиционный политик подчеркнул, что власти наконец-то пора задуматься о том, что не могут быть игнорированы интересы миллионов граждан Украины.

"Ну как сегодня, исходя из крупного патриота и олицетворения "патриотического движения" господина Порошенко, который говорит о том, что ну мне "по барабану" те люди, которые не признают курс в НАТО. Ну может ему и "по барабану", но ведь "по барабану" не должно быть господину Зеленскому. Почему? Потому что знаете ведь то, что заявляет господин Порошенко и при этом ссылается на изменения, внесённые в Конституцию в отношение курса в ЕС и НАТО, я хочу сказать, как специалист по конституционному праву. Во-первых, эти изменения внесены в обход существующего порядка, я имею введу, что они внесены не в тот раздел, в который их надо было вносить, потому что подобные стратегические вещи, стратегические вопросы государственного развития - они должны вноситься в Первый раздел. А Первый раздел, в отличии от того, куда внесли эти изменения, по удовлетворению "хотелок" Порошенко и тех депутатов, которые за это проголосовали, предусматривает не просто голосование, которое должно быть поддержано 300 голосами, но еще на втором этапе утверждения – референдум. А вот на референдуме курс в НАТО никогда бы не получил своей поддержки. Да, я признаю о том, что курс в ЕС мог быть поддержан большинством тех, кто пришел бы и высказал свою точку зрения во время всеукраинского референдума. Но по НАТО – нет. Более того, даже если бы это было большинство, то большое количество населения 25%, 30%, 40%, 50% по социологическим исследованиям - с этим категорически не согласны. Как же так оценивать этих людей и то, что они думают – "по барабану"?" - возмутился Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.