Медведчук: Киевские власти просто угробили нашу газотранспортную систему. Украина никогда не будет получать за транзит как 2 года назад

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Власть угробила газотранспортную магистраль Украины, превратив ее наполовину в музей металлолома. Такое заявление в интервью телеканалу "UkrLive" сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Руководитель ГТС, наш господин Макогон, буквально месяц тому назад в одном из интервью заявил, как господин Зеленский поддерживает идею газового консорциума. Когда в это прочитал, я думаю смотри, наконец-то, я эту идею отстаиваю из 2003 году. Говорил это при Кучме, при Ющенко, при Порошенко, при Януковиче, при Зеленском. А почему сейчас возникла эта идея? По крайней мере мне кажется, что киевская власть, наконец-то поняла о том, что происходит с газом. Ведь, по сути, мы напрямую газ получаем из Российской Федерацией. Ещё раз повторяю, для наших телезрителей, Украина получает газ напрямую из Российской Федерации. А вот покупает и оплачивает этот газ европейским компаниям по ценам, установленным европейскими компаниями. Вкладывая и включая стоимость вот в эту цену транзита по всей территории Украины и логистику поставки в Дюссельдорф, потому что тут применяется формула Дюссельдорф+ и обратно, что составляет примерно 48 долларов и что ложится на плечи украинских граждан, которые оплачивают тарифы. Поэтому, господин премьер говорит, надо на 15 лет продолжить (транзит газа, - ред.), конечно надо, можно, я убежден, что можно, ну какая цена будет. А вы поинтересуйтесь, спросите у Газпрома. По какой цене они готовы продлить этот транзит. Когда есть и Северный поток, когда есть Турецкий поток, когда Россия с каждым годом увеличивает поставки газа в Европу, по какой цене? Вы же угробили газотранспортную магистраль, вы её превратили наполовину в музей металлолома, и вы сейчас говорите о газотранспортном консорциуме. Почему вы не говорили год, два, три, 10, 15 тому назад? Потому что вы руководствовались политикой, а не экономической целесообразностью, которые напрямую связано с благосостоянием наших граждан и доходами наших граждан и поэтому сегодня, когда говорят в том что надо заключать контракты", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Также он отметил, что Украина уже никогда не будет получать за транзит, как 2 года назад.

"Надо, ну создайте тогда условия и когда вы говорите что уже никогда Украина не будет получать за транзит, то что она получала два или три года тому назад, при Порошенко, когда мы получали 3 000 000 000 долларов. Прошлом году мы получили 1 000 000 400 долларов. В этом году в лучшем случае мы получим 1 000 000 200 долларов. Что мы получим следующий годах? Ну, наверно, примерно столько же, а потом вопрос, будем мы вообще получать? Более того, почему необходимо это, почему сегодня об безысходности говорит об этом премьер-министр. Все просто, возвращаемся к той формуле, которую я произносил", - отметил оппозиционный политик.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.