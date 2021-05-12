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Медведчук: Изложенные и инкриминированные мне обвинения являются необоснованными и бездоказательными

Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Обвинения, изложенные и инкриминированные, ряд статей, в том числе и тяжких, Уголовного кодекса Украины, являются необоснованными, бездоказательными. Об этом заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала "Перший Незалежный".

"Адвокаты сейчас прокомментируют, я комментирую как человек, который, естественно, имеет юридическое образование. Могу сказать, что обвинения, изложенные и инкриминированные, ряда статей, в том числе и тяжких, Уголовного кодекса Украины, являются необоснованными, бездоказательными", - заявил Виктор Медведчук.

Он отметил, что действия прокуратуры по отношению к нему являются политическими.

"Это уголовное преследование, которое является незаконным, уголовное преследование, которое вызвано политическими мотивами, мотивами моей деятельности как политика-оппозиционера, как одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь". Напоминаю, второй партии в стране и второй партии в парламенте. Борьба власти с нашей партией как раз и обусловила подобное творение, которое только что я прочитал", - подытожил он.

Напомним, глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора, чтобы получить подозрение, однако попасть к главе ОГП Ирине Венедиктовой он не может.

Ранее председатель Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что все, что сегодня происходит с ним, является политической расправой за принципиальную политическую позицию. При этом он отметил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия. Однако, по его мнению, истинной целью проведения у него противозаконных обысков было с нарушением установленной процедуры, чтобы вручить ему сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене.

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