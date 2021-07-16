Медведчук: Государство с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа по определению

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Государство не может служить интересам своего народа, если оно имеет антироссийскую и мононациональную идеологию.

Об этом в своей статье "О будущем украинского и русского народов" написал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Государство с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа по определению. Власти говорят, что задача украинского народа – защищать "цивилизованную Европу" от "российских варваров". Но ни один народ долго не может существовать исключительно как защитник другого народа от третьего", - написал он.

Медведчук подчеркивает, что "история показывает, что в этом случае поглощение неизбежно. Либо тем, от кого защищают, либо тем, кого защищают".

"И нет никакой альтернативы этому процессу: либо мы защищаем Европу от России, даже ценой собственного существования, либо мы защищаем интересы своего народа и занимаемся развитием своей страны, а не приносим себя в жертву на алтарь европейских и заокеанских интересов", - добавил он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.