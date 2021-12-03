Медведчук: Если у кого-то есть, не дай Бог, планы о вторжении в Украину - для этого не надо сосредотачивать живую силу у границы

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания Фото из открытых источников

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что в случае если какие-то страны строили планы по вторжению в Украину - для этого не надо сосредотачивать живую силу у границы.

"Это, вы знаете, как в известно произведении, там или Аллах, или ишак, что-то может и произойти. Но вообще эта тема, которая постоянно нагнетается, нападение якобы Путина, вторжение вооруженных сил в Украину и другие подобные вещи полномасштабных вооруженных схваток, территория которых, как считают эти люди, недалекие люди, станет Украина - все это имеет определенную цель", - отмечает нардеп.

По его словам, право на подобные дискуссии имеют исключительно специалисты в узком кругу отдельных отраслей.

"В первую очередь это военные специалисты, профессионалы, которые понимают, что такое вооруженные силы, что такое применение вооруженных сил, их состав, их боевая способность, разговаривать на тему того, что вот то, что происходит сегодня и ставится в качестве аргументов выступлений против Украины, например, сосредоточение вблизи или на границе регулярных вооруженных сил РФ, это что-то означает или не означает. Я почему-то думаю, что военные специалисты, - я таков не являюсь, - скажут по поводу того, что если действительно есть какие-то планы, не дай Бог, чтобы они были, и не дай Бог, чтобы они реализовались, то для этого не надо сосредотачивать живую силу в виде регулярных вооруженных сил", - подытожил Виктор Медведчук.

Ранее нардеп отмечал, что оценку появляющимся заявлениям о подготовке вторжения в Украину должны давать врачи-психиатры.