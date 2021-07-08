Медведчук: Дискредитация ОПЗЖ и лидеров партии уже два года идет согласно плану, который был опубликован в СМИ в 2019 году

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Дискредитация партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее лидеров уже два года идет согласно плану власти, который был опубликован в средствах массовой информации еще в 2019 году. Об этом заявил председатель политсовета ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук в ходе судебного заседания о продлении ему меры пресечения, которое транслировал телеканал "Перший Незалежний".

"То, что происходит сегодня по отношению ко мне в течение двух месяцев, когда мои полномочия ограничили домашним арестом и сегодня предлагают продлить это ограничение, то есть, ограничить меня в исполнении депутатских полномочий, в участии в пленарных заседаниях, в заседаниях и работе комитетов, во встречах с избирателями – это ничто иное, как нарушение норм Конституции. Более того, я хорошо понимаю, ваша честь, и осознаю, что все это делается в соответствии с тем планом, который был опубликован в СМИ. Плана по дискредитации партий "Оппозиционная платформа - За жизнь", - ред.) и отдельных представителей фракций", - отметил он.

По словам Медведчука, этот план за последние два года продемонстрировал, что "власть тщательно организовывает его выполнение и достигла тех или иных временных успехов".

"Все, что делается сегодня органами прокуратуры, правоохранительной системы, к сожалению, является тем, что не должно восприниматься в демократическом правовом обществе, которым мы еще есть, в соответствии с Конституцией, как государство Украина. Но это происходит. Это происходит в нарушение и в соответствии с угрозами президента Украины. Это происходит в аспекте того плана, который был случайно опубликован со ссылкой на источники в СБУ. И все это подтверждается тем, что идет активная, радикальная, незаконная, преступная борьба с оппозицией. Именно так я воспринимаю действия правоохранительной системы, именно так я воспринимаю незаконное уголовное преследование по отношению ко мне и моему коллеге Тарасу Козаку", - подчеркнул он.

При этом Виктор Медведчук добавил, что сейчас власть преследует лишь одну цель - "подвесить его на уголовном преследовании до ноября".

"Сейчас предлагается продлить домашний арест с одной целью: не дать мне возможности исполнять полномочия народного депутата, не дать мне возможности в полном объеме сегодня работать как политик, который находится в оппозиции к действующей власти. Исходя именно по этому вопросу, я хотел бы обратить ваше внимание, ваша честь, уважаемый суд, что этот вопрос на мой взгляд, избрание меры пресечения как домашний арест является противоречием Конституции и действующему законодательству. Ограничить полномочия народного депутата временно можно только в соответствии с Конституцией или нормами закона", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1" в конце августа 2019 года заявил, что он готовится раскрыть "громкую историю" о финансировании партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По словам новоиспеченного главы государства, у него и его сторонников "есть большие вопросы" относительно того, откуда берутся средства на финансирование собственно партии, а также телевизионных каналов, которые ее поддерживают.

Позже, в ноябре того же года, в СМИ появилась информация о том, что департамент "К" СБУ получил задание организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от "Оппозиционной платформы – За жизнь": Медведчуке В. В., Шуфриче Н. И., Козаке Т. Р., Нимченко В. И., Загороднем Ю. И., Колтуновиче А. С., Волошине О. А., Дунаеве С. В., Столаре В. М., Абрамовиче И. О., Приходько Н. И., Пономареве А. С.

При этом Верховная Рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности указанных депутатов. Так, в политсиле пришли к выводу, что осуществление в отношении них каких-либо оперативно-розыскных действий является незаконным и содержит признаки тяжких уголовных преступлений, предусмотренных статьями 182, 344, 356, 365, 170, частью первой статьи 371 УК Украины.

В своем заявлении "Оппозиционная платформа – За жизнь" возмутилась тем, что власть использует Службу безопасности Украины для политического сыска, преследуя народных депутатов их политсилы по политическим мотивам, осуществляя таким образом моральный террор, и обратилась в ГБР с требованием открыть уголовное производство.