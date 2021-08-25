Медведчук: Дело против меня стимулирует на борьбу с произволом власти, который осуществляется по отношению ко всему прогрессивному, что есть в стране

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Незаконное преследование и репрессии власти в лице президента Владимира Зеленского в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука дает лидеру оппозиции силы бороться с произволом чиновников. Об этом оппозиционный политик заявил в интервью телеканалу "Перший Незалежний".

Медведчук подчеркнул, что прекрасно понимал, на что идет, когда стал оппозиционным политиком.

"По поводу настроения и состояния - я хочу сказать, что оно не меняется. Тем более, в условиях опасности, в условиях атаки, в условиях борьбы оно всегда является одинаковым. Я хорошо понимаю, на что я шел, когда стал оппозиционным политиком. Я хорошо понимал, понимаю и осознаю сегодня, что означает борьба с действующей властью. И, может быть, до конца мы, в том числе наша партия, не понимали, до каких пределов может пойти эта власть, но она пошла. Поэтому состояние борьбы, состояние настроя на борьбу - это главное, что есть сегодня и в моих действиях, и в моих помыслах, и в том, чем я занимаюсь", - отметил Медведчук.

Лидер оппозиции также добавил, что много времени уделяет анализу политической, экономической и социальной ситуации в Украине.

"Много слушаю, много смотрю, много анализирую и делаю определенные выводы. Делаю выводы для идеологии нашей партии, для последующей и сегодняшней борьба с властью в интересах наших граждан, в интересах избирателей, анализирую политическую, экономическую, социальную ситуацию. Это то главное, чему я уделяю сегодня время в условиях, как вы правильно сказали, домашнего ареста. Ничего не изменилось для меня, ничего не изменилось для моей семьи, которая поддерживает меня всячески и стимулирует меня и мои силы на борьбу с тем произволом, который осуществляется властью по отношению ко мне, по отношению к партии, да, собственно говоря, и по отношению к всему прогрессивному, тому, что есть у нас в стране", - резюмировал Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.