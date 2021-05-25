Медведчук дал Зеленскому совет по миру на Донбассе: Встреча с Путиным и главарями "Л/ДНР"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным и главарями самопровозглашенных "Л/ДНР". Как передает Replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил журналистам после завершения заседания Киевского апелляционного суда.

"Самое главное – это мир на Донбассе. И все сегодня хорошо понимают, особенно это хорошо осознавал пятый президент Украины Петр Порошенко, заявивший, что ключ от мира на Донбассе – в Кремле. И я с этим был согласен тогда, и согласен теперь. И мне бы очень хотелось, чтобы Зеленский понял, что очень нужна его встреча с Путиным, очень нужны договоренности, очень необходимо выполнять Минские договоренности, нужен прямой диалог с неконтролируемыми территориями. Потому что люди, которые там живут, – граждане Украины", – сказал Медведчук.

Кроме того, он добавил, что интеграция Донбасса в Украину зависит от переговоров Зеленского и Путина.

Напомним, 21 мая Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию на домашний арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, и оставил меру пресечения без изменений.

Как известно, 13 мая, в 13:00 состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. По решению суда политик должен пребывать под круглосуточным домашним арестом.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее председателя – Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее – политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия. Я и дальше буду принимать участие в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, которые доверили мне высокое звание народного депутата Украины", – подчеркнул оппозиционный политик.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 27 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.