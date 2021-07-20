Медведчук: Цена газа для населения за два года выросла на 70%

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

За последние два года цена на газ для населения выросла на 70%. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, падение ВВП продолжается уже второй год.

"И если сравнивать – я приведу такие цифры – если сравнивать два года правления новой власти под руководством Зеленского, то только один показатель я приведу, я их могу привести очень много: цены на газ для населения увеличились с мая 19 по июнь 21 на 70%. Вдумайтесь. Вы помните, что мы говорили и что вы писали по поводу тарифной политики господина Порошенко? Да, мы все были возмущены, и справедливо, потому что цены на газ не должны были быть теми, которые были. Сегодня эти цены выросли уже на 70%. Да, сегодня лето, сейчас лето, но придет осень, и необходимо будет более интенсивно пользоваться такими услугами, тарифами, как газ, горячее водоснабжение, тепло и многое другое, и мы снова столкнемся, но уже более ужасающими проблемами жилищно-коммунальных тарифов", – указал он.

Ранее стало известно, что Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции, которую подали адвокаты председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука об отмене продления домашнего ареста на 30 июля в 10:30.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября.

Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.