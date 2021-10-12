Медведчук: Цель нового дела – закрыть рот оппозиции. Но у власти это не получится

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Цель нового дела в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука - закрыть рот оппозиции. Об этом политик заявил у здания Печерского районного суда Киева, который избирает ему меры пресечения.

"Первое и второе дело - это результат, итог фабрикации уголовного преследования против меня как представителя оппозиции, это борьба с оппозицией, это все делается с одной целью - закрыть рот, заставить прекратить политическую борьбу с этой властью, но у власти ничего в этом плане не получится", - заявил Виктор Медведчук.

Также оппозиционный политик подчеркнул, что те записи, которые обнародовала СБУ, якобы с его переговорами, являются монтажом.

"Они хорошо знают, что записи с 2014-2015 года, которые они демонстрируют на своих брифингах, на которые они ссылаются как на доказательства, никогда не будут допустимыми доказательствами, потому что это монтаж, я это утверждаю и адвокаты, которые осуществляют мою защиту, и я сделаю все, чтобы доказать стороне обвинения о том, что таких разговоров в реальности не существует. Нет оригиналов, нет оригинальных записывающих устройств, это все настоящая туфта и результат фальсификации, которые имела место по первому делу и продолжает сегодня производиться по второму", - указал Медведчук.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.