Медведчук: Цель данного судебного процесса - борьба власти с оппозицией

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что цель судебного процесса над ним - это борьба с оппозицией в украинской политике. Соответствующее заявление политик сделал в ходе брифинга после оглашения судом решения о продлении ему домашнего ареста до 7 сентября.

Виктор Медведчук заявил о том, что во время заседания по делу в отношении него был допущен ряд грубых нарушений Уголовно-процессуального законодательства.

"Однозначно, при столь грубых нарушениях Уголовно-процессуального законодательства, которое мы увидели сегодня, даже с учетом того, что была оглашена лишь краткая часть решения, однозначно, что было давление, было давление прокуратуры, было давление власти, для того, чтобы продолжить содержание под домашним арестом", - считает политик.

По словам Виктора Медведчука, цель власти - ограничить оппозиционного политика в исполнении полномочий народного депутата.

"Потому что цель власти, я еще раз говорю, она сегодня может толковаться только исходя из тех последних решений, которые принимались, в том числе и в этом суде о продлении сроков досудебного следствия, потому что зачем продлевать сроки досудебного следствия, если у следствия есть еще срок до 11 августа? В это время продлевают до шесть месяцев. То есть, задача одна: сделать все для того, чтобы ограничить меня как оппозиционного политика в своей деятельности, для того, чтобы ограничить меня в вопросах выполнения полномочий народного депутата Украины, который, в соответствии с Конституцией, представляет интересы граждан Украины. Цель одна: борьба с оппозицией", - отметил Медведчук.

По словам оппозиционного политика, он со своими адвокатами будет использовать все правовые механизмы для защиты интересов закона.

"Борьба путем незаконных политических репрессий и незаконного уголовного преследования. Она, очевидно, была вчера, позавчера, весь этот период времени, и, к сожалению, эта политика власти, политика органов прокуратуры продолжается. Точно так будет продолжаться и наша борьба. И борьба партии, и борьба адвокатов, и моя борьба в защиту справедливости и защиту интересов закона, которые должны восторжествовать, и мы в это верим", - подытожил Медведчук.

Напомним, накануне суд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Защита Виктора Медведчука подавала ходатайства об отводе прокурора и судьи, однако им было отказано. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" действия судьи назвали политически мотивированными и отметили, что он действует по указке Банковой.

Условия в зале суда были близки к пыткам - температура +31 и высокое содержание углекислого газа.

Сам Виктор Медведчук сказал, что нет никаких оснований для продолжения его дела и продления меры пресечения.

Также он заявил, что власть с 2019 года целенаправленно дискредитирует партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ситуация обострилась в начале 2021 года, когда ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических рейтингах. Медведчук также отметил, что власть привлекла националистические группировки к запугиванию партии. Так зафиксировано более 80 нападений на активистов ОПЗЖ.

Также власти закрыли три телеканала - "112 Украина", Newsone и ZIK. Такое решение президента Украины Владимира Зеленского в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля, было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека.