Медведчук: 43,5% расходов бюджета покрываются за счет заимствований, как же тогда жить?

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В государственном бюджете на 2022 год 43,5% расходов покрываются за счет заимствований. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

При этом политик задался вопросом, а как же людям жить при таком уровне заимствований.

"Что такое бюджет? Бюджет - это те расходы, которые надо понести в следующем году, в 2022-м году, для того, чтобы потратить на медицину, на образование, на армию, на безопасность, на формирование пенсий, социальных выплат, на обеспечение уровня жизни людей. Это все, что необходимо стране для того, чтобы жить и существовать. А доходы - это те деньги, которые надо заработать, для того, чтобы их потом потратить на те цели, которые я перечислил. Доходы - это то, что страна зарабатывает. Это производство товаров, оказание услуг. Страна работает, зарабатывает, а потом тратит. Так вот, вдумайтесь, почти половина того, что является доходами, того, что зарабатывает страна, нам надо одолжить. Т.е., мы не можем заработать на себя. Давайте на примере простой семьи. Семья нуждается в том, чтобы в месяц тратить 4-6 тысяч гривен. Так вот, для того, чтобы их потратить, она должна 2-3 тысячи одолжить. И так каждый месяц, и так на протяжении года. Возникает вопрос: а уменьшить эти расходы можно? Нет, нельзя, это по минимуму. Потому что этот бюджет, который приняли, на 22-й год - это бюджет проедания, минимального обеспечения, это бюджет фактически нищей страны", - подчеркнул Медведчук.

Вместе с тем он продолжил: "Если фактически половину надо одолжить, что составляет 43,5% доходной части, то как же жить? Более того, одалживаешь деньги целый год, а что, они появятся в следующем году? Так наша власть сегодня не демонстрирует возможности и перспективы появления таких источников и таких доходов. Значит, в следующем году тоже будет одалживать. Напомню: в прошлом году мы тоже одалживали - половину доходной части бюджета. Жить в долг? Ну хорошо, страна может брать кредиты, может строить какие-то финансовые пирамиды, которые все-равно разрушатся и обрушат страну, и это обрушение подействует на людей, а как же семье простой быть? Как быть простому человеку, если он целый год одалживает, у него нет перспектив, и а следующий год он тоже будет продолжать одалживать", - заявил оппозиционный политик.

Напомним, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что почти половину того, что является доходами, того, что зарабатывает страна, из-за полного непрофессионализма чиновников, Украине надо одалживать.