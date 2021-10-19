Мажуго: Необходимо в срочном порядке внести изменения в Закон "О публичных закупках"

Олег Мажуго Фото из открытых источников

Глава Луганской областной организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Олег Мажуго рассказал о возможных коррупционных схемах, которые власть сделала доступными в следствии своих решений во время борьбы с пандемией коронавируса.

"Украина не была готова к пандемии COVID-19 в 2020 году, мы все прекрасно помним о космических ценах на защитные маски и антисептики, постоянную нехватку мест и "кислорода" в больницах, спекуляции на закупках медицинских товаров для борьбы с эпидемией.

Тогда же закупки для борьбы с коронавируса были выведены из-под действия Закона "О публичных закупках". В Закон были внесены изменения, чтобы определенные товары, услуги и работы было возможно купить по прямым контрактам.

Казалось бы, ошибки допущены, выводы сделаны, и нас ждет качественно новый подход власти к борьбе с пандемией. Однако вместо сокращения перечня того, что можно покупать по процедуре COVID-19, власть создала новые сложные правила с новыми коррупционными рисками.

Например, больница может без тендеров покупать любое оборудование на любую сумму, а часть закупок для борьбы с COVID-19 можно проводить как упрощённые (торги, которые происходят даже если на них пришел только один участник). Тогда заказчик может сразу подписать договор.

Заказчики никак не ограничены в том, что им может понадобиться для борьбы с коронавирусом. Ведь в обосновании можно написать, что покупка даже частного самолета необходима для борьбы COVID-19, и покупать его по упрощенной процедуре, которая имеет много недостатков: в частности ее нельзя обжаловать, а Госаудитслужба не имеет права мониторить такие закупки. Следовательно, там можно прописать дискриминационные требования и приобрести товары и услуги по завышенным ценам, тем самым "вымыть" из бюджета деньги налогоплательщиков.

Необходимо в срочном порядке внести изменения в Закон "О публичных закупках" и обязать Кабмин принять отдельные перечни того, что для борьбы с COVID-19 можно покупать напрямую без аукционов, а что по упрощенной процедуре. Тем самым нивелировав коррупционные риски при борьбе с эпидемией коронавируса в нашей стране", – рассказал Мажуго.