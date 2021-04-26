Маслов: Зеленский войдёт в историю как диктатор

Зеленский войдёт в историю как диктатор, который начал уничтожать свободу слова и давить на оппозицию. Об этом заявил представитель Молодежного крыла ОПЗЖ Тимур Маслов, передает пресс-служба организации.

Он так же добавил, что Зеленский — первый президент Украины, который открыто вступил в войну с журналистами.

"Аудитория каналов никуда не исчезнет и не изменит свое мировоззрение. Давайте не будем забывать того, что закрытие каналов волновало лично президента, я в этом уверен, человека, который помешан на своем рейтинге. И закрыв каналы, он думает, что журналисты опустят руки и перестанут рассказывать общественности о "зашкварах" правительства. Но лидер нашей страны пока ещё не понимает, что войну у журналистов ещё ни один президент не выигрывал. Власть думает, что у них получится закрыть ютуб-каналы. Но следует помнить, что команда этого ресурса действует строго по закону. И без решения суда не будет ничего блокировать. Это в очередной раз говорит о том, что в правительстве не хватает кадров. Они действительно думают, что по звонку или письму можно закрыть ютуб-канал. Но они забыли, что в Европе работает закон. Именно поэтому, я уверен, что в ближайшее время этот вопрос решится и европейские партнёры заставят Зеленского следовать в правовом поле", — заявил Маслов.