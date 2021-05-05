live
Новости » Политика Читати новину українською

Маслов: Украинская власть поощряет нападения на оппозицию

Тимур Маслов Фото из открытых источников
Украинское правительство покрывает и одобряет нападения на офисы оппозиции, давление на журналистов и репрессии над неугодными Офису Президента лидерами общественного мнения. Об этом заявил представитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Тимур Маслов в эфире "Стоп Цензура", передает пресс-служба организации.
 
По его мнению, если бы власть не покрывала нарушителей закона, то сегодня виновные в нападениях на оппозиционеров сидели бы за решеткой.

"У правительства Зеленского не получается бороться с оппозицией законным методом, именно поэтому за основу одного из механизмов они взяли радикалов и дали им зелёный свет запугивать тех, кто не согласен с политикой президента. Правительство пытается превратить всех неугодных в стадо и двигать в векторе, который нам навязывает Запад. Я думаю, что подобные нападения на офисы оппозиции и определенных персон будут продолжаться, и на все происходящее власть будет закрывать глаза и молча продолжать покрывать весь этот беспредел", – заявил Маслов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Музыка: Коронавирусный фонд украинской власти оказался фейком Дианова: Зеленский имитирует готовность к встрече с Путиным В Харькове активисты Молодежного крыла ОПЗЖ создали "Аллею мира" в Мемориальном комплексе "Высота маршала И. С. Конева" Музыка: Донбасс никогда не вернется в Украину Зеленского

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |