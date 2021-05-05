Маслов: Украинская власть поощряет нападения на оппозицию

"У правительства Зеленского не получается бороться с оппозицией законным методом, именно поэтому за основу одного из механизмов они взяли радикалов и дали им зелёный свет запугивать тех, кто не согласен с политикой президента. Правительство пытается превратить всех неугодных в стадо и двигать в векторе, который нам навязывает Запад. Я думаю, что подобные нападения на офисы оппозиции и определенных персон будут продолжаться, и на все происходящее власть будет закрывать глаза и молча продолжать покрывать весь этот беспредел", – заявил Маслов.