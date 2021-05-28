Маслов: Продажа властью земли на фоне нищеты украинцев — это приговор

На фоне тотальной нищеты украинцев власть пускает украинские земли с молотка, обещанного референдума по земле так и не состоялось — власть Зеленского сделала все, чтобы обмануть и оставить ни с чем свой народ. Об этом сказал член Молодежного крыла Тимур Маслов в эфире телеканала "Стоп Цензура", передает пресс-служба организации.

"Нельзя продавать землю в нищей стране. Правительство довело людей до нищеты, а теперь за копейки хочет купить самое дорогое — народную землю и продать "западным друзьям". 77% населения Украины ожидало обещанного референдума по данному вопросу, а в результате власть в очередной раз обманула людей. Не спрашивая мнения своего народа, Зеленский принял закон, согласно которому украинцы останутся без земли — этим президент окончательно подписал себе приговор. Его рейтинг продолжит идти вниз, а рейтинг оппозиции, которая выступает в интересах страны, будет, соответственно, только увеличиваться", — заявил Маслов.