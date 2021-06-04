Маслов: Открытие рынка земли в нищей Украине – это аморально

Тимур Маслов Фото из открытых источников

Открытие рынка земли на фоне тяжёлой экономической ситуации вынудит украинцев за бесценок продавать свою землю. Об этом заявил представитель Молодежного крыла ОПЗЖ Тимур Маслов в эфире телеканала Стоп Цензура, передает пресс-служба организации.

"Правительство на протяжение года принимало законопроекты, которые позволят забирать землю у обычных граждан. Стоит вспомнить закон о банках. Многие аграрии брали кредиты для того, чтобы вести свою деятельность. И согласно принятому закону о банках, если у вас есть незакрытые долги – данное учреждение без решения суда может забрать вашу землю. И вы ничего не сможете с этим сделать. Второй момент – это цена богатой украинской земли. Ее стоимость безумно низкая, это около одной тысячи долларов за гектар, в то же время цена в Соединённых Штатах Америки достигает до 60-80 тысяч долларов за один гектар. Столь низкая цена в нашей стране связана с тем, что более 50% граждан Украины находится за чертой бедности благодаря нынешнему правительству, поэтому украинцы вынуждены продавать землю за бесценок, чтобы получить возможность прокормить свои семьи", – заявил Маслов.