Маслов: Открытие рынка земли в нищей Украине – это аморально
Открытие рынка земли на фоне тяжёлой экономической ситуации вынудит украинцев за бесценок продавать свою землю. Об этом заявил представитель Молодежного крыла ОПЗЖ Тимур Маслов в эфире телеканала Стоп Цензура, передает пресс-служба организации.
"Правительство на протяжение года принимало законопроекты, которые позволят забирать землю у обычных граждан. Стоит вспомнить закон о банках. Многие аграрии брали кредиты для того, чтобы вести свою деятельность. И согласно принятому закону о банках, если у вас есть незакрытые долги – данное учреждение без решения суда может забрать вашу землю. И вы ничего не сможете с этим сделать. Второй момент – это цена богатой украинской земли. Ее стоимость безумно низкая, это около одной тысячи долларов за гектар, в то же время цена в Соединённых Штатах Америки достигает до 60-80 тысяч долларов за один гектар. Столь низкая цена в нашей стране связана с тем, что более 50% граждан Украины находится за чертой бедности благодаря нынешнему правительству, поэтому украинцы вынуждены продавать землю за бесценок, чтобы получить возможность прокормить свои семьи", – заявил Маслов.