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Маслов: Длинный список "перемог" власти озаглавлен катастрофой в экономике, провалом вакцинации и борьбой против Виктора Медведчука

Тимур Маслов Фото из открытых источников

Подводя итоги сегодняшней ситуации в Украине в эфире телеканала Стоп Цензура, представитель Молодого Крыла ОПЗЖ Тимур Маслов отметил, что ситуация в экономике и правовом поле страны катастрофична, передает пресс-служба организации.

"В конце года власти должны будут выступать с отчетом по бюджету и с планом на бюджет на следующий год. Это будет момент, когда обнажится грустная правда, — сказал Маслов, — У нас будет недостача китайских денег, европейских и скорее всего также израильских. На самом деле, наша экономика находится в катастрофическом состоянии.

План вакцинации в Украине провален. Сколько шума было из того, что в Украине начинается вакцинация Pfizer, в итоге привезли чуть больше 100 тысяч вакцин, вакцинировали менее 60 тысяч человек, по областям развезли по 1-2 тысячи доз. Что такое привить 500 человек на всю область с населением в 42 миллиона? Но нам это снова преподносят как "перемогу".

Власть создаёт иллюзию борьбы с олигархами. Пугали, что посадят Коломойского, Пинчука, но в действительности сегодня идёт борьба только с Виктором Медведчуком, реальной оппозицией действующей власти. Остальных на самом деле никто не трогает.

Итого Зеленский стал "приговором" не для Порошенко и тому подобных, как обещал, а для народа Украины", — заявил Маслов.

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