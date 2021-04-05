Маслов: Действия Офиса президента получат правовую оценку, когда поменяется власть

Тимур Маслов Фото из открытых источников

Незаконные обыски, давление на оппозицию и журналистов, преследования неугодных лидеров общественного мнения — получат правовую оценку, когда поменяется власть. Об этом заявил представитель Молодежного крыла ОПЗЖ Тимур Маслов, передает пресс-служба организации.

По его мнению, власть Зеленского пытается запугать украинцев, а посольство США в этом её поддерживает.

"Действия Офиса президента будут иметь правовую оценку тогда, когда поменяется власть. Им нужно понимать, что все люди, которые действовали незаконно — будут сидеть в тюрьме. Это факт, это лишь вопрос времени. Мы наблюдаем попытки не только запугать оппозицию, а и запугать журналистов, экспертов, лидеров общественного мнения. Власть хочет загнать украинцев, а стоило, чтобы все встали в одно стадо и тихонько молчали. И все эти действия очень поощряют кураторы из США. Посольство США в Украине регулярно поддерживает нелегитимные решения Зеленского на своих официальных сайтах. Поэтому, в ближайшее время, будут продолжаться обыски, запугивание и давление на несогласных", — заявил Маслов.