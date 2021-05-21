Маслов: Борьба Зеленского с Медведчуком закончится поражением для президента

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Владимир Зеленский напуган растущим рейтингом оппозиции. Об этом заявил представитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Тимур Маслов, передает пресс-служба организации.

По его мнению, Зеленский не является сильным лидером, а давление на оппозицию и закрытие трёх телеканалов говорит лишь о его слабости и беспомощности.

"Если бы президент действовал в интересах своей страны, то он бы сотрудничал с оппозицией, которая предлагает реальные шаги для спасения кризисной ситуация. Вместо этого у президента появилась некая ревность к тому, что его команда не способна спасти ситуацию, а Медведчук предложил четкую программу, и за этой программой пошел народ. Зеленский сам загнал себя в этот угол, и только он несёт ответственность за все происходящее в стране, он не хочет уходить, не хочет работать с оппозицией во благо страны, но готов закрывать и запугивать неугодных, готов переступать закон, но он не понимает того, что украинский народ подобные шаги не приветствует, поэтому рейтинг президента будет только падать", — заявил Маслов.