Марунич: Согласившись на коалицию, партия Порошенко показала, что является фейковой оппозицией "на подтанцовке" у Зеленского

Дмитрий Марунич

Политический эксперт Дмитрий Марунич прокомментировал заявление бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что "Европейская солидарность" может создать коалицию со "Слугой народа" в Верховной Раде. Мнение эксперта приводит Интернет-сайт www.strana.ua.

"Людоньки, шо ж это деется? Уже всерьез обсуждается назначение Порошенко на пост премьера и создание коалиции с "зелеными", - пошутил эксперт.

Марунич напомнил, как партии Зеленского и Порошенко уже создали коалиции в ряде местных советов. И добавил, что "Слуга народа" и "Европейская солидарность" с точки зрения идеологии - одинаковые.

"После многочисленных примеров солидарного голосования партий "ПЕС" и "Слуга" в целом ряде местных советов реакция Порошенко на закрытие трёх телеканалов была прогнозируема. Хотя поговаривают, что на "Прямом" изобличители режима несколько поутихли. В целом, "ПЕС" однозначно продемонстрировала, что идейно они такие же как Зеленский. Пусть и дальше блокируются", - отметил эксперт.

По словам Марунича, главный итог атаки власти на телеканалы заключается в том, что Зеленский & Co сами создали Виктору Медведчуку образ главного оппозиционера Украины, в то время как партия Порошенко лишний раз подтвердила, что является "фейковой оппозицией".

"Глобально же одним из основных следствий истории с закрытием каналов стало то, что Зеленский & Co своими собственными руками создали Медведчуку имидж главного оппозиционера страны, едва ли не лидера оппозиции. А прочая тусовка - есть оппозиция фейковая, отрабатывающая на подтанцовке у власти", - подчеркнул эксперт.

Марунич спрогнозировал, что после указа Зеленского о запрете работы для телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK рейтинг партии власти "Слуга народа" упадет еще сильнее.

"Скоро и рейтинги соответствующие опубликуются. Слуги неизбежно вниз, ориентир - рейтинг в районе статпогрешности", - заключил политический эксперт Дмитрий Марунич.