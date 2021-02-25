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Маркарова стала новым послом Украины в США: Что о ней известно

Оксана Маркарова Фото из открытых источников

Соответствующий указ подписал президент

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, Маркарова должна сосредоточиться на налаживании диалога с администрацией президента США Джо Байдена, а также активно работать с Конгрессом страны, поддерживать связи с законодателями и укреплять поддержку Украины в обеих партиях в Штатах.

Справка

Оксана Маркарова работала на должности министра финансов Украины с ноября 2018 года по март 2020 года.  Перед назначением министром несколько месяцев была исполняющей обязанности после отставки Александра Данилюка в июне 2018 года.

Закончила магистратуру Киево-Могилянской академии по направлению экологических наук и Университета Индианы в области международных публичных финансов и торговли. В 2000 году проходила практику в штаб-квартире Всемирного банка.

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Напомним, в декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Украина получила агреман на назначение бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла в США. Тогда он добавил, что окончательное решение будет принимать президент Украины.

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