Марина Ставнийчук: Зеленский давил на Конституционный суд и не стесняется об этом говорить

Марина Ставнийчук 112ua.tv

Президент Украины Владимир Зеленский давил на Конституционный суд и не стесняется об этом говорить. Об этом заявила член Венецианской комиссии в 2009-2014 гг. Марина Ставнийчук в интервью каналу "Перший Незалежний".

"Я впечатлена последними интервью наших разных руководителей. Президент Украины на всю страну говорит: "Я давил на Конституционный суд". Это прямая конституционная ответственность за такие действия, а он не стесняется об этом говорить. Это состав уголовного правонарушения. Данилов говорит, что СНБО может применять санкции всегда, когда речь идет о национальной безопасности. Подождите: или есть закон о санкциях и о СНБО и вы руководствуетесь действующим законодательством Украины, или вы действуете так, как вы говорите, фиксируя уголовные правонарушения в своих непутевых публичных позициях в интервью. Настолько люди непрофессиональны, что невольно раздают подобного рода публичные позиции и не стесняются своего незнания законодательства, своего политического бескультурья", – отметила юрист.

Ставнийчук также вспомнила заседание по делу радикала Сергея Стерненко в Одесском апелляционном суде.

"Мы видели, что делалось в Одесском апелляционном суде по делу Стерненко. Стерненко выпустили, а все судьи, рассматривавшие дело, подали в отставку. Для меня это серьезный сигнал того, что на них давили, и они, приняв решение, которое от них требовала власть, заявили о желании уйти в отставку. Но всему наступает конец времени, когда это можно делать. Профессиональная среда, когда говорят о деле Медведчука, хочет понятной, четкой правовой позиции. Генеральный прокурор, доктор юридических наук, когда делает какие-то заявления, то они должны иметь не политический, а исключительно юридический характер", – добавила юрист.