Марчевский: Журналистов не впустили на заседание по Медведчуку, чтобы утаить абсурд судилища

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Журналистов телеканала "Первый Независимый" не впустили в зал заседания, где избирали меру пресечения Виктору Медведчуку, чтобы полные выступления адвокатов и прокуроров не попали в информационное пространство. Об этом рассказал руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, передает пресс-служба организации.

По его словам, именно из-за абсурдности обвинений в сторону Медведчука и низкой квалификации стороны обвинения – журналисты так и не смогли войти в зал.

"Мы акредитовали телеканал "Первый Независимый", наши журналисты зашли в здание суда, но в сам зал заседания их не пустили, якобы из-за того, что нас нет в списках. Но я наблюдал, как другие телеканалы, на которые власть имеет влияние, их точно так же не было в этих списках, но они совершали телефонные звонки и заходили. В итоге, зашли все телеканалы, кроме "Первого Независимого".

Есть телеканалы, которые озвучивают интересы власти, а есть телеканалы независимые или опозиционные. Независимые телеканалы могут объективно осветить любое событие, в том числе и сегодняшнее судебное заседание.

Зачем власти допускать такие каналы на это судилище? Я присутствовал на судебном заседании и слышал абсурдность формулировок прокуроров. Когда неизвестно кто, неизвестно с кем вступил в сговор неизвестно где — это абсурд. И сомневаюсь, что это покажут по провластным телеканалам, которые впустили в зал суда. Не покажут так же, как и парировали адвокаты. Покажут какую-то ерунду", – рассказал Марчевский.