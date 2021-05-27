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Марчевский: Зеленский создаёт гетто на Донбассе

Фото из открытых источников

Создание ВГА в Славянске – это очередное преступление власти против своего народа — об этом написал руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артём Марчевский на своей странице в "Facebook".

По его мнению, очевидное отсутствие поддержки со стороны местного населения антинародной деятельности правительства Зеленского, а так же гуманитарной политики относительно русского языка, героизации СС "Галичина" и т.д. – создаёт прецедент для ещё большего падения рейтинга Владимира Зеленского, в связи с чем гарант идёт на всё новые антинародные шаги. 

"Категорически осуждаю создание ВГА в Славянске. 

Абсолютно понятно, что таким образом власть пытается отнять права людей на подконтрольной части Донбасса. 

Славянск находится в глубоком тылу, достаточно далеко от линии фронта. Там проводились выборы разных уровней и никогда не возникало помех при голосовании. 

Власть прекрасно понимает, что там никогда больше не проголосуют за президента-предателя, никогда не поддержат преступных решений "Слуг народа", незаконных указов Офиса президента и карманного РНБО. 

На Донбассе никогда не продадут свою землю, никогда не запретят разговаривать на русском, никогда не будут учить детей в школах тому, что "СС Галичина" были героями, а их дедушки и бабушки – оккупантами. 

Владимир Александрович, дам Вам совет: раз уж так хотите контролировать население – создайте ВГА во Львове. 

Не Донбасс разгуливает по улицам с нацистскими флагами и нападает на продавщиц в магазинах из-за мовы", — комментирует Марчевский.

 

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