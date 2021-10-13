Марчевский: Зеленский может попросить Медведчука договориться о транзите российского газа через Украину

Артем Марчевский "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибки в попытках договориться о продолжении транзитных поставок российского газа в Евросоюз через Украину. Вместо того, чтобы напрямую вести диалог с Россией – Зеленский просит повлиять на ситуацию представителей США и ЕС. Об этом рассказал руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский. Он так же считает, что если президент не в состоянии договориться о продолжении контракта на транзит с Россией – он может попросить заняться этим вопросом Виктора Медведчука.

"Касательно того, что Зеленский просит сохранить транзит российского газа – может это нужно с Россией разговаривать напрямую, а не с представителями Евросоюза или американцами? Все это глупо и абсурдно, когда президент на саммите Украина-ЕС просит наших так называемых европейских партнеров, чтобы они повлияли на ситуацию и мы сохранили транзит газа. Возьми телефонную трубку и договорись о встрече. И вы все там обсудите. Не можешь сам – обратись к Медведчуку, я думаю он не откажет и поможет", – заявил Марчевский.