Марчевский: Заявление Ермака — конец независимости Украины

Артем Марчевский Фото из открытых источников

"Конец независимости Украины", — так прокомментировал руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский просьбу главы Офиса президента Андрея Ермака разместить на территории Украины американские системы ПВО, сообщает пресс-служба организации.

"Просто вдумайтесь, представитель Офиса Президента, просит другую страну разместить на территории Украины чужие вооружённые силы. Фактически, просит об экспансии США, в ущерб своего же государства. Мы чётко отслеживаем влияние США на Украину в последние годы, чётко отслеживаем внешнее управление и несостоятельность украинской власти. Но просить о размещении армии другой страны на территории якобы суверенного государства — это уже слишком. Заявление Ермака — это конец независимости Украины. Не исключено, что именно по указанию из США и был озвучен этот месседж. Не исключено, что именно новоизбранный президент США хочет эскалации конфликта на востоке, для того чтобы затащить в него Россию и начать войну на нашей территории. Украине это не нужно, нам нужен мир. Мы не допустим коллаборационизма, не допустим размещения американских военных баз на нашей территории", — заявил Марчевский.