Марчевский: Закон о деолигархизации не будет работать

Так называемый закон о деолигархизации работать не будет, об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил руководитель Молодёжного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, передает пресс-служба организации.

По его словам, именно благодаря одному из олигархов существует президентская партия "Слуга Народа", поэтому вредить своему же работодателю народные избранники не начнут.

"Ни для кого не секрет, что у нас есть главный олигарх в стране. Это Ринат Леонидович Ахметов. Точно так же не есть секретом то, что фракция "Слуги Народа" в Раде получает зарплату в конвертах. И эту зарплату депутатам платит именно Ахметов.

Теперь давайте включим логику и подумаем, а проголосуют ли депутаты "Слуги" за закон, который навредит их работодателю? Ну это же абсурд. Возможно, будут какие-то имитации с отдельными неугодными олигархами, но не более", – заявил Марчевский.