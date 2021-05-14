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Марчевский: Закон о деолигархизации не будет работать

Артем Марчевский "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Так называемый закон о деолигархизации работать не будет, об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил руководитель Молодёжного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, передает пресс-служба организации.

По его словам, именно благодаря одному из олигархов существует президентская партия "Слуга Народа", поэтому вредить своему же работодателю народные избранники не начнут.

"Ни для кого не секрет, что у нас есть главный олигарх в стране. Это Ринат Леонидович Ахметов. Точно так же не есть секретом то, что фракция "Слуги Народа" в Раде получает зарплату в конвертах. И эту зарплату депутатам платит именно Ахметов.

Теперь давайте включим логику и подумаем, а проголосуют ли депутаты "Слуги" за закон, который навредит их работодателю? Ну это же абсурд. Возможно, будут какие-то имитации с отдельными неугодными олигархами, но не более", – заявил Марчевский.

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