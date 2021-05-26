Марчевский: Власть награждает сотрудников СБУ за ложную экспертизу по Виктору Медведчуку, но народ Украины обмануть не удастся

Присуждение государственных наград сотрудникам СБУ за составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений по делу Виктора Медведчука обличает неприкрытую работу репрессивной машины власти. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сказал руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, передает пресс-служба организации.

"Я присутствовал на обоих заседаниях по делу Виктора Владимировича Медведчука и видел все это своими глазами. Видел полное отсутствие позиции прокуроров. Формулировки, которые вынужден был поправлять судья — разве есть такие формулировки в юридическом поле, как честное слово прокурора?

Дело Медведчука — политически мотивированно и шито белыми нитками. Касательно награждения экспертов наградами можно сказать одно: включая репрессивную машину, власть делает это настолько тупо, что это видно невооруженным глазом. Безусловно, нам это на руку и поможет в Европейском суде и любых других судах. В том числе в украинских, при смене власти.

Все, что сейчас происходит и с оппозиционными лидерами, и с оппозиционными телеканалами не имеет никакой законной базы. Нет фундамента законности, есть только сфабрикованные основания.

Я убежден, что обращение народных депутатов в прокуратуру при нынешнем режиме власти, к сожалению, ничего не даст. На своей пресс-конференции Зеленский около шести раз вспоминал о Медведчуке за день до суда — что это, как не сигнал коллегии судей, которые на следующий день должны вести процесс по Виктору Медведчуку, о том, что он является личным врагом Зеленского?

Может быть, суды не хотят видеть правду, зато это видят избиратели. Мы это видим по результатам всех социологических исследований. Видим, как катастрофически падает уровень поддержки власти и президента.

Власть очень хочет, чтобы люди были глупые. Это видно в частности и по реформам образования, которые на это направлены. Власти нужно, чтобы люди потребляли только ту информацию, которую им выдают: это прослеживается в том числе в политике закрытия телеканалов. Люди, к счастью, в нашей стране умные и все прекрасно понимают и анализируют. Политическая расправа с неугодными не осталась незамеченной народом.

Власти не удастся нас запугать, у них ничего не получится. И убедить людей, что это все правда, они не смогут", — сказал Марчевский.