Марчевский: Власть надеялась, что Виктор Медведчук сбежит из страны, и загнала себя в тупик

Все обвинения в отношении Виктора Медведчука сфабрикованы ради того, чтобы заставить политика покинуть страну, но, вопреки ожиданиям власти, Медведчук не покинет Украину, что по сути является тупиком для правительства Зеленского. Об этом заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артём Марчевский в эфире телеканала "Перший Незалежний", передает пресс-служба организации.

"У господина Зеленского есть личная неприязнь ко всем, кто его критикует и уверенность в том, что критикуют его напрасно и не по делу. При этом критику относительно уровня жизни простых граждан, о котором постоянно говорили закрытые телеканалы и лично Виктор Владимирович Медведчук, не назовёшь безосновательной.

Происходящее сейчас — это политические репрессии, борьба с неугодными политиками и спектакль, направленный на то, чтобы оппонент капитулировал. Власть, безусловно, рассчитывала на то, что Виктор Медведчук покинет страну. Несмотря на то, что Медведчук имеет такую возможность, он не стал этого делать. Все обвинения сфабрикованы и голословны. Налицо бестолково сшитое дело, как и в случае с Юрием Дудкиным.

Ситуация с Венедиктовой, которая, несмотря на заявленное ею вчера желание срочно вручить Медведчуку подозрение, была занята телефонным звонком, когда Виктор Медведчук сам пришёл к ней, очень показательна — скорее всего, Венедиктова получала инструкции о том, как действовать далее, от Офиса президента. Очевидно, что они сами не ожидали того, что Виктор Медведчук приедет к ним. Вся эта ситуация закончится плачевно для всех фигурантов, которые фабрикуют лживые подозрения. Иметь такой внутренний стержень, как у Виктора Владимировича Медведчука, дорогого стоит", — отметил Марчевский.