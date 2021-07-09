Марчевский: В деле Медведчука суд действует в интересах власти

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Судья Вовк незаконно продлевает меру пресечения лидеру оппозиции Виктору Медведчуку, поскольку никаких существенных доводов со стороны обвинения не было предоставлено. В свою очередь, адвокаты в очередной раз доказали, что никакого состава преступления нет. Подобные решения судьи Вовка говорят лишь о том, что данный процесс является сугубо политическим заказом против Виктора Медведчука. Об этом заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

"Я внимательно слушал сторону защиты и сторону обвинения. И могу сказать, что сторона обвинения с ее доводами выглядела абсолютно жалко. Более того, они допустили фатальную ошибку в формулировках, когда не на два месяца, а до двух месяцев просили продлить домашний арест. И тут всплывает интересная история. Разве судья мог дать больше, чем просит прокуратора? Не мог, ведь он мог либо согласиться, либо выбрать какую-то более лёгкую меру пресечения, если посчитает доводы стороны обвинения необоснованными. Тем не менее, судья берет и продлевает арест ещё на два месяца, хотя прокуратура об этом не просила, это же все зафиксировано. Мне стало интересно, а чем же судья руководствуется? Сегодня решил изучить декларацию судьи Вовка. Судья Вовк, за последние несколько месяцев вносил три существенных дополнения в декларацию. Первая была за 12 дней до первого суда Медведчука, он получил премию около 200 тыс. гривен, вторая в начале апреля и третья самая интересная — за неделю до заседания судья Вовк получает ещё 177 тыс. гривен премии. Это важно и это нужно расценивать, как легализованную взятку. Мы с вами уже наблюдали такую историю, когда эксперты в СБУ проводили какие-то незаконные экспертизы, президент наградил их орденами. Сейчас мы точно также видим легализованную взятку судьи Вовка. Этот судья довольно известный персонаж, о нем можно многое в интернете прочесть и то решение, которое он вынес сегодня, оно ведь было подготовлено заранее. И мы вчера наблюдали, как судья, якобы удаляясь в совещательную комнату, возвращался через 20 секунд, он просто выходил в коридор, его не смущало присутствие народных депутатов и телекамер. Он просто выходил в коридор, 5 секунд стоял и возвращался. Первый раз мы даже не поняли, что произошло. Мы только успели встать и он уже вернулся. Получается, что решение было заготовлено, нельзя напечатать это решение пока его нет. Это абсолютно заполитизированный процесс. Никакого состава преступления и адвокаты вчера в очередной раз это доказали", — заявил Марчевский.