Марчевский: Украинцев не впустят в Евросоюз

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Украинцы не смогут выехать в Евросоюз с лета этого года. Об этом заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, передает пресс-служба организации.

Дело в том, что Европейский союз в течении ближайших четырёх месяцев откроет границы для въезда туристов, привитых вакцинами от коронавируса, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). А в Украине таких вакцин нет.

"Помимо вакцин, которые используются в Евросоюзе, а именно – AstraZeneca и Pfizer, агентство одобрило так же и вакцины, которые используют в США – Moderna и Johnson & Johnson. Так же, в этот список, скоро попадёт и "Спутник V". Вакцин CoviShield и Sinovac, которые привез Зеленский, обозначив это очередной победой, в этом списке нет. Несмотря на то, что CoviShield – это дешёвая копия AstraZeneca, она не является утвержденной EMA. При этом, напомню, количество вакцины Pfizer, которую мы получили как помощь, у нас ограниченное – 117 тысяч доз. И в лучшем случае, Украина сможет привить 50 тыс. человек, а то и меньше. Ведь нужны особые условия хранения, а холодильники нам дарят американцы. Думаю, кто именно получит оставшиеся дозы – предельно понятно. Это так называемый политический бомонд и друзья президента. И пока они будут отдыхать в Ницце, Монако, Швейцарии – мы, простые граждане, останемся взаперти, один на один с экономическими и социальными проблемами, в которые они загнали нашу страну", – заявил Марчевский.