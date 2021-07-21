live
Новости » Политика Читати новину українською

Марчевский: Судьи, которые выполняют указания Банковой сядут в тюрьму

Артем Марчевский "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Не только политическая, а и уголовная ответственность ожидает причастных к фальсификациям в суде по делу Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала "Первый Независимый" заявил руководитель Молодёжного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, передает пресс-служба организации. 

"То, что мы сейчас с вами видим – будет происходить ещё какое-то время. Но я хочу чтобы понимали и причастные: рано или поздно за все эти деяния придется нести ответственность. И если некоторые будут нести политическую ответственность, то для большинства эта ответственность будет уголовной. Придётся сидеть в тюрьме, долго проходить судебные процессы, посидеть в СИЗО и отправиться в места заключения. Только за то, что вы были причастны к преступному приказу, который вам отдали на Банковой", – заявил Марчевский.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект