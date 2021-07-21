Марчевский: Судьи, которые выполняют указания Банковой сядут в тюрьму

Артем Марчевский "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Не только политическая, а и уголовная ответственность ожидает причастных к фальсификациям в суде по делу Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала "Первый Независимый" заявил руководитель Молодёжного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, передает пресс-служба организации.

"То, что мы сейчас с вами видим – будет происходить ещё какое-то время. Но я хочу чтобы понимали и причастные: рано или поздно за все эти деяния придется нести ответственность. И если некоторые будут нести политическую ответственность, то для большинства эта ответственность будет уголовной. Придётся сидеть в тюрьме, долго проходить судебные процессы, посидеть в СИЗО и отправиться в места заключения. Только за то, что вы были причастны к преступному приказу, который вам отдали на Банковой", – заявил Марчевский.