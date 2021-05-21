Марчевский: Сегодняшняя речь Виктора Медведчука в апелляционном суде – речь человека, который достоин называться лидером нации

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Несмотря на беспрецедентное давление со стороны власти Зеленского, сегодня в Киевском апелляционном суде судьи приняли достаточно взвешенное решение на фоне отсутствия у обвинения весомых доводов и разгромного выступления Виктора Медведчука и его адвокатов. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил руководитель Молодежного Крыла ОП-ЗЖ Артём Марчевский.

"На сегодняшнем заседании прокуроры снова выглядели жалко, так и не предоставив никаких толковых доводов. Адвокаты были на высоте, и, на мой взгляд, юристы Виктора Владимировича просто разнесли обвинение в пух и прах.

Сегодняшняя речь Виктора Медведчука – это речь человека, который достоин называться лидером нации. Решение суда оказалось прогнозируемым: я не могу даже представить силу давления, которое было оказано на коллегию судей со стороны Офиса президента, и тем не менее, невзирая на желание обвинения усугубить ситуацию, считаю результат заседания нашей, пусть маленькой, но победой.

Прокуратура требовала взятия под стражу или внесения залога в размере более трехсот миллионов гривен – абсолютно необоснованные цифры, тем более учитывая то, что Виктор Владимирович находится под санкциями и его счета заблокированы. Безусловно, если бы обвинение добилось своего, мы все вместе нашли бы средства и внесли требуемый залог. Судья также уточнил, были ли нарушения соблюдения режима домашнего ареста со стороны Виктора Медведчука – конечно же, никаких нарушений не было, тем не менее прокуроры настаивали на взятии под стражу.

Все это напоминало предсмертные конвульсии власти. Несмотря на телефонное право и несомненное давление на суд, судьи выстояли, и было принято более или менее взвешенное решение.

Давление на суд очевидно. Вчера во время пресс-конференции Зеленский задекларировал на всю страну, что имеет личного врага с понятным именем и фамилией – Виктор Медведчук. Разве кто-то в государственном аппарате, будь то судебная ветвь власти или исполнительная, готов идти сегодня против решения президента? Ведь мы знаем, что президент росчерком пера закрывает телеканалы или может выселить кого-то из собственного дома, что сейчас происходит с бывшими чиновниками в Конче-Заспе. Шесть раз за пресс-конференцию Зеленский вспомнил о Медведчуке – что это, как не давление на суд? Это стоит оценивать именно так. Давление, вне всякого сомнения, осуществляется и прямое, и косвенное" – рассказал Марчевский.